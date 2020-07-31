شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو للأعلى له في أكثر من عامين أمام الدولار والأنظار على مدى انكماش اقتصاديات منطقة اليورو خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 15 أيار/مايو 2018، ولتعد بصدد سادس مكاسب أسبوعية وثالث مكاسب شهرية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 1.1893، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1847 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 1.1905، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1837.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة للكشف عن بيانات النمو للربع الثاني مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 15.2% مقابل 5.3% في الربع الأول الماضي، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تراجعاً 3.0% مقابل ارتفاع 13.9% في أيار/مايو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد توضح القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة لألمانيا تباطؤ النمو إلى 3.0% مقابل 3.8% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد عن فرنسا صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح انكماش 0.1% مقابل نمو 0.1% في أيار/مايو، بالتزامن مع الكشف عن قراءة إنفاق المستهلكين أيضا لفرنسا والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 6.9% مقابل 36.6% في أيار/مايو.

وصولاً للكشف عن بيانات النمو لرابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 16.0% مقابل نمو 5.2% في الربع الأول، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر أيضا اتساع الانكماش إلى 15.0% مقابل 5.3% في الربع الأول.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات النمو والتضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 12.0% مقابل 3.6% في الربع الأول، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار النمو عند 0.3% خلال تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.8%.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لأيطاليا والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.1% خلال حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن إيطاليا الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 9.8% مقابل 24.3% في أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 6.8% مقابل 10.5% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 5.3% مقابل 8.2% في أيار/مايو الماضي، وتقلص تراجع الدخل الشخصي إلى 0.8% مقابل 4.2% في أيار/مايو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في الربع الأول الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.0 مقابل 36.6 في حزيران/يونيو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 72.9 مقارنة بما قيمته 73.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 78.1 في حزيران/يونيو، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تموز/يوليو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%، كما تابعنا تأكيد محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع على التزام الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي وتقليل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.