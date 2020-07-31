شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة سلع انخفضت وارادتها فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية وجود مجموعة من السلع والمنتجات التي ساهمت في تراجع الواردات المصرية في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 4.16 مليار دولار مايو الماضي مقابل 6.78 مليار دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 38.7%.

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وضمت قائمة السلع الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 261.2 مليون دولار، مقابل 284.4 مليون دولار في مايو عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.1%، يليها الواردات من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية وبلغت 190.1 مليون دولار فى مايو الماضى، مقابل 260 مليون دولار في مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 26.9%.

وشملت قائمة السلع التي تراجعت اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 188.2 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 272.7 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 31%، بالإضافة إلى واردات فول الصويا وبلغت 167.3 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 174.1 مليون دولار مايو 2019 بنسبة تراجع بلغت 3.9%، وبلغت الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة 162 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 165.5 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.1%، إلى جانب الواردات المرية من القمح وبلغت قيمتها 121.8 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 213.4 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 42.9%، وسجلت الواردات المصرية من الذرة 111.7 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 177.1 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 36.9%، وأخيرا الواردات من الخشب ومصنوعاته وبلغت قيمتها 101.6 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 127 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 20%.