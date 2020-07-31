شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة: غرفة عمليات بالتنسيق مع الاتحاد العام لمتابعة السوق فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف القاهرة تم تشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة الأسواق فى المحافظة وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف ناصر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عمليات الرصد تتم بشكل مستمر ومتواصل على مدار 24 ساعة متواصلة، وذلك لتوفير أى نقص يحدث فى السوق.

وكان المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن عن أن غرفة العمليات المركزية بالاتحاد تكثف عملها لمتابعة الاسواق مع استقبال عيد الأضحى المبارك.

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وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك رصدا مستمرا لكافة الأسواق للاطمئنان على انتظام الحركة التجارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورصد آخر المستجدات التى قد تحدث بالسوق .

وأشار "العربى" الى أن كل غرفة تجارية فى الـ27 محافظة بها غرفة عمليات فرعية تحت إشراف رؤساء الغرف التجارية شخصيا ومتابعة أمناء العموم لرصد حالة السوق، ومدى توافر السلع والأسعار والمستجدات لرفع تقرير نهائيا للغرفة المركزية بالاتحاد.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية توافر معروض كافة السلع خاصة اللحوم واستقرار أسعار الأضاحى هذا العام، وانخفاض أسعار معظم الأصناف فى قطاع الخضراوات والفاكهة حسب تقرير الشعب المتخصصة فى الأنشطة المختلفة استعدادا لاستقبال العيد.