شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع وشهر تموز/يوليو على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر دولة صناعية في العالم صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 2.7% مقابل تراجع 8.9% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 17.7% مقابل 26.3%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 21.0%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل اليابان صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلي 2.8% مقابل 2.9% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وتتتطلع الأسواق حالياً من قبل اليابان صدور قراءة ثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 29.5 مقابل 28.4 في حزيران/يونيو، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها اتساع التراجع إلى 12.6% مقابل 12.3% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.1 مقابل 50.9 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.8، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.2 مقابل 54.4 في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.5.

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وصولاً إلى الكشف من قبل استراليا عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماشاً 1.2% مقابل نمو 0.2% في الربع الأول، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته انكماشاً 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات بنمو 1.3%، وذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل استراليا صدور ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 0.2% مقارنة بقراءة شهر أيار/مايو والتوقعات عند 0.1%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.80% ليخسر 27.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,511.82، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.87% ليخسر هو الأخر 418.25 نقطة ويصل إلى المستوى 21,920.98.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.19% ليربح 8.88 نقطة ويصل إلى المستوى 4,665.03، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليربح هو لأخر 6.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,292.98.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.12% ليربح 28.89 نقطة ويصل إلى المستوى 24,739.48، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.36% ليخسر 8.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,258.87.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.08% ليربح 9.10 نقطة ويصل إلى المستوى 11,701.12، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.81% ليخسر 109.68 نقطة ويصل إلى المستوى 5,941.40.