شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في اليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر حزيران/يونيو والتي أوضحت تراجعاً إلى نسبة 2.8% مقابل 2.9% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%.

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