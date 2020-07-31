شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش أسعار المنتجين في استراليا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماشاً 1.2% مقابل نمو 0.2% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي انكماشاً 0.4% مقابل نمو 1.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى استقرارها عند نفس النسبة السابقة.

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