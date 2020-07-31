شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علاقة ريادة الأعمال بالابتكار والإبداع؟.. "رواد 2030" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مشروع رواد 2030 عن عدد من المصطلحات التي تتصل اتصالا وثيقا بريادة الأعمال مثل الابتكار والإبداع، وأشار إلى أن ريادة الأعمال تمثل عملية تحديد والبدء في مشروع تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى وتوفير المصادر وتنظيم الموارد اللازمة، واتخاذ كل من المخاطر والعوائد المرتبطة بالمشروع فى الحسبان.



ريادة الأعمال



ما هى ريادة الاعمال

بينما يمثل الابتكار عملية إنتاج شيء جديد.



الابتكار

فيما يأتي الإبداع حيث يمثل العمليات العقلية التي تقود إلى حلول وأفكار وتصورات ومنتجات فنية ونظريات وإنتاجات متفردة وجديدة، تحدث نفعا مباشرا على المجتمع، أى أن الإبداع يمثل المظلة الأكبر التي تشمل الابتكار.

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الإبداع

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن الهدف الرئيس من المشروع هو نشر فكر ريادة الأعمال، والعمل الحر بين الشباب، وأن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب لإنشاء أعمالهم الخاصة، وتحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

وأوضحت خليل أن المشروع عقد اتفاقيات مع أعرق الجامعات المحلية والدولية لإتاحة فرص تدريبية وبرامج ماجيستر فى مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى التعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم برامج ماجيستر لعدد من الشباب فى مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل عامين لتدشين حملة “ابدأ مستقبلك” لتوعية طلاب المدارس بفكر ريادة الأعمال بكل الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهور.

وأكدت خليل أن الاهتمام بالجانب التعليمى لدعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال ساهم في تدشين عدد من المشروعات المبتكرة، أدى إلى ظهور عدد من الابتكارات مثل تطبيق موبايل يمكَن من الكشف عن إصابات فيروس كورونا بشكل مطور، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخدم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وتابعت مدير مشروع رواد 2030، أن كثير من الدول، نهضت اقتصاديًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الأفكار المبتكرة، التي تساعد على حل المشاكل المجتمعية، مشيرة إلى أن المشروع يعمل حاليًا على وضع خريطة عن كيفية الاستفادة من مجال ريادة الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف أنحاء مصر.