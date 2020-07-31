الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 31-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية يوم أمس لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9077، ونتوقع استمرار الضغط السلبي للتوجه نحو مستوى 0.8990 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9187 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8990 والمقاومة 0.9140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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