الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 31-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي بعد اختبار دعم القناة الصاعدة يوم أمس، لينجح بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.7200، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 0.7290.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستويات 0.7120 ثم 0.7065 والثبات دونها، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7290
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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