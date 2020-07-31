سعر عقود خام برنت يهاجم الدعم – تحليل - 31-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 42.75، حيث اقترب من الهدف السلبي الأول المتوقع للكسر عند 41.25، لكنه ارتد صعوداً بشكل سريع ليستقر فوق المستوى الأول، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا، بانتظار تأكيد تخطي الدعم 42.75 أو المقاومة 43.85 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.
نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيفتح باب تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 41.25 وتمتد إلى 39.44، في حين إن اختراق المقاومة سيقود السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 44.80 ثم 46.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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