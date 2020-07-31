شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً قوياً لمستوى 40.50 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يفتح الطريق أمام تقديم تداولات سلبية متوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستويات 38.50 ثم 36.10 كمحطات سلبية رئيسية.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 40.50 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويعيد السعر إلى المسار الجانبي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.50 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط