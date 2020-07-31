شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولات لكسر مستوى 23.40 يوم أمس ويحوم حوله الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الهابط، ونرجّح استهداف مستويات 22.54 ثم 21.70 خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط متوقعاً على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التماسك فوق 23.40 والفشل بتأكيد كسره سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 24.46 وتمتد إلى 26.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 24.46

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط