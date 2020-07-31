شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج إشارة تأكيد – تحليل - 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً لمستوى 1937.20 ووجد دعم قوي هناك، ليرتد صعوداً ويحاول استعادة الاتجاه الصاعد، مع الإشارة إلى أننا بحاجة للحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مما يجعلنا نفضّل الاستمرار في الحيادية إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1981.20.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1910.10 وتمتد إلى 1866.00، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستويات 2000.00 ثم 2068.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 2020.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي