الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 31-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليتجاوز مستوى 1.3362 ويختبر مقاومة القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، في إشارة لتوجه السعر للتحول نحو الارتفاع، لكننا نلاحظ أن السعر يواجه صعوبة في تخطي المقاومة المذكورة، والتي تتواجد الآن عند 1.3410، إلى جانب أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ بكسر 1.3362 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3270، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3410 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واستهداف مستويات 1.3500 ثم 1.3612 كمحطات إيجابية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3320 والمقاومة 1.3500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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