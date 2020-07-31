شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 105.20، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 103.65.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم اختراق مستوى 105.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.70 والمقاومة 105.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط