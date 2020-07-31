شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف الأول – تحليل - 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 1.3070 ويهاجم مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو محطتنا الإيجابية التالية التي تتواجد عند 1.3200.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.3000 يمثّل شرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد