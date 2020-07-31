شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحقق مكاسب قوية – تحليل - 31-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جيدة يوم أمس ليتخطى هدفنا الأول 1.1815 ويقترب من الثاني عند 1.1890، حيث يبدأ اليوم بمزيد من الارتفاع ليدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى الأخير سيدفع السعر إلى 1.1995 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.1760.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1980
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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