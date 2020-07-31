مجمــوعـة مراكز التسوق في دبي تحتفل مع 50 فائزاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن عروضها الخاصة لأسبوع العيد، خمسة أيام من العروض المذهلة والجوائز الكبرى. بدءاً من 5 سحوبات يتم تنظيمها ابتداءً من 31 يوليو 2020، يمكن ل 10 فائزين يومياً الحصول على جوائز نقدية. تم تنظيم عروض العيد المذهلة لتكون جزءاً من مفاجآت صيف دبي.

سيتم تنظيم السحوبات الخمسة في مركز الغرير، مركز بن سوقات، دبي أوتلت مول، تايمز سكوير سنتر، ريف مول. حيث سيتم الإعلان عن 10 فائزين كل سحب أي 50 فائزاً بشكل إجمالي سيحصلون على جائزة نقدية 4000 درهم لكل منهم.

وقال فيشال ماهاجان، مدير دبي أوتلت مول: يدعو دبي أوتلت مول، المتسوقين إلى التسوق من ماركاتهم المفضلة خلال العيد للاستمتاع بأفضل العروض وأوقات تسوق مطولة والعديد من المكافآت والجوائز المذهلة. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالتسوق في العيد بخصومات تصل إلى 90٪، والعديد من العروض مثل اشتر واحداً واحصل على آخر مجاني والعديد من العروض القيمة من علاماتهم التجارية المفضلة. كل هذا يأتي مع مكافآت تسوق كبيرة، حيث يمكن للمتسوقين المشاركة في السحب والفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200،000 درهم. حتى يتمكن المتسوقون من تحقيق أقصى قدر من التسوق في العيد، قام المركز بتمديد توقيت العمل حتى 12 منتصف الليل من 29 يوليو إلى 2 أغسطس.