شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع«إمكان» المحلية والدولية تحقق نمواً في المبيعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان للتطوير العقاري أن الشركة تواصل العمل في كافة مشاريعها المحلية والدولية حيث حققت مراحل تطوير وإنجاز فيها، موضحاً أن مبيعات الوحدات العقارية في مشاريع «إمكان» في الظروف الراهنة تشكل مؤشراً إيجابياً في ظل الطلب على المشاريع النوعية التي يجري تطويرها.

وقال الهندي في حديث ل«الخليج»: نحن سعداء بالتقدم المحرز عبر كافة مشاريعنا المحلية والدولية. فعمليات التخطيط والتشييد تسير بسلاسة وفق المخطط وبناء على الوعود التي قطعناها لعملائنا والمستثمرين والمستأجرين.

وأضاف الهندي: بصرف النظر عن الأوضاع الراهنة، ستكون هناك دائماً حاجة لشراء وامتلاك العقارات، لأن المسكن حاجة رئيسية للمجتمع. وتالياً نص الحوار:

ما هي مراحل التقدم التي قطعتها مشاريع إمكان المحلية والدولية حتى اليوم؟ وهل أثر وباء كوفيد-19 في مواعيد التسليم المحددة؟

- نحن سعداء بالتقدم المحرز عبر كافة مشاريعنا المحلية والدولية. فعمليات التخطيط والتشييد تسير بسلاسة وفق المخطط وبناء على الوعود التي قطعناها لعملائنا والمستثمرين والمستأجرين. فقد أكملنا للتو تسليم أكثر من 250 وحدة ضمن مشروع البروج في مصر.

وبالإضافة إلى ذلك، نعمل حالياً على استكمال عقد التشييد لمشروع لو كاروسيل متعدد الاستخدامات في الرباط بالمغرب الذي سيمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة 300 مليون درهم، وقد تم منحه بالفعل لشركة سوجيا المغرب التي ستتولى تشييد المرحلة الأولى (تم بيع وحداتها بالكامل في ديسمبر 2019)، ويضم المشروع مناطق سكنية ومتنزهاً على الواجهة البحرية وأكثر من 40 منفذ بيع بالتجزئة. وفي الوقت نفسه، حدثت بعض التأخيرات في مناطق معينة نتيجة للعوائق التي تمر بها سلاسل التوريد، لكننا توقعنا ذلك نتيجة للظروف الراهنة. وقد بادرنا إلى التعاون مع الموردين المحليين ولدينا خطط لحالات الطوارئ لتجنب تعطل أعمالنا أو تأخيرها نتيجة هذه العقبات.



أهمية الابتكار



هل تأثرت مبيعاتكم نتيجة أزمة كوفيد-19؟ وهل لديكم أية خطط تسويقية أو ترويجية قيد الإعداد؟

- لا يمكن لأحد إنكار تأثير وباء كوفيد-19 غير المسبوق على كافة القطاعات في جميع أنحاء العالم. فقد تضررت المبيعات بشكل كبير لدى الجميع تقريباً. ومع ذلك ونظراً لتقدمنا الملحوظ في عمليات التخطيط والتشييد، فقد شهدت مبيعاتنا نمواً لافتاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يشكل مؤشراً إيجابياً على استعادة زخم المبيعات في مشاريعنا.

وعلى صعيد العروض الترويجية، فهذا مصطلح لا نود استخدامه بشكل محدد لأننا في «إمكان» نؤمن بأهمية الابتكار في ما يتعلق بتقديم خيارات وتسهيلات مالية لعملائنا. ولطالما كانت خطط التمويل وستبقى ركيزة رئيسية في مجال مبيعات العقارات، لذلك سعينا منذ اليوم الأول لأن نكون مبدعين ومبتكرين في العروض التي نقدمها لعملائنا، ولهذا أصبحنا أول مطور عقاري في أبوظبي يقدم خطط الدفع بعد التسليم في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، نؤمن أيضاً بالتركيز على تصميم المنتج ومشاركة المجتمع في مشاريعنا، لكونها محفزات رئيسية لعملائنا على المدى الطويل.



حديقة الشيخة فاطمة



حدثنا عن معدلات اكتمال مشاريعكم المحلية والدولية، وما المراحل التي قمتم بتنفيذها خلال هذه الأوضاع غير المسبوقة؟

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- تمضي كافة عقود البنية التحتية والإنشائية التي أبرمناها وفقاً لمسارها الصحيح، حيث إنها ملزمة للمشترين والمستثمرين والمستأجرين. وتشمل المشاريع التي سنقوم بتسليمها قريباً حديقة الشيخة فاطمة، أول حديقة حضرية في أبوظبي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع. وقد اكتمل المشروع بنسبة 88٪، ومن المقرر أن تنفذ حسب المعايير والمواصفات من قبل الدوائر الرسمية في إمارة أبوظبي كافة إجراءات الفحص للمشروع هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، فقد اكتملت الأعمال في مشروع «ندرة»، المجمع الفاخر المطل على الشاطئ، بنسبة 97٪، وسيتم تنفيذ عمليات التفتيش في غضون أسبوعين.

ونظراً لأن معظم شركات الإنشاءات التي تعاقدنا معها تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فلم تتأثر وتيرة تنفيذ مشاريعنا بشكل كبير، لاسيما أنها لم تتأثر بالقيود المفروضة على حركة سلاسل التوريد بين مدن الدولة. وفي سبيل حماية سلامة وصحة كوادرنا البشرية وحرصاً على توفير بيئة عمل آمنة، قمنا بتطبيق اختبارات صارمة وتقديم إحاطات تعليمية حول النظافة إلى جانب عمليات التفتيش الإضافية على إجراءات الصحة والسلامة للتأكد من توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة وارتدائها في جميع الأوقات، وقد ساعد ذلك في الحفاظ على سلامة كوادرنا البشرية، الأمر الذي أتاح متابعة تقدمنا.

حسب وجهة نظركم، هل تعتقدون أن الأوضاع الراهنة ستؤثر في معدلات الإقبال على شراء وامتلاك العقارات؟

- بصرف النظر عن الأوضاع الراهنة، ستكون هناك دائماً حاجة لشراء وامتلاك العقارات، لأن المسكن حاجة رئيسية للمجتمع، كما هو مذكور في المستويات الخمسة لهرم ماسلو الأمر الذي لن يتغير أبدًا. لقد لاحظنا أيضاً أن الناس أصبحوا ينظرون إلى المنازل والمساحات بشكل مختلف ويلتفتون إلى عوامل المجتمع والبيئة المحيطة. وانطلاقاً من موقعنا كمطور عقاري متفرد، لطالما مثلت هذه المزايا أولوية رئيسية لدى تصميم مشاريعنا والتخطيط لها.



ريفييرا الإمارات



ماذا عن التقدم الذي تم إحرازه في مشروع الجرف وآخر التطورات المتعلقة بالإنشاءات والمبيعات؟

- نجحنا في تحقيق تقدم كبير في مشروع الجرف، وسنكشف قريباً عن بعض الأخبار اللافتة بهذا الخصوص، كما أننا على يقين بأن مشروع الجرف، الوجهة الساحلية المثالية لامتلاك منزلٍ ثانٍ الذي يمتد على مساحة 370 هكتاراً، سيصبح قريباً إحدى أكثر الوجهات المرغوبة في دولة الإمارات والمنطقة.

وفي ما يتعلق بآخر التطورات، فقد منحنا مؤخراً عقد إنشاءات بقيمة 236 مليون درهم لتشييد المرحلة الأولى من المشروع على طول ساحل الإمارات (ريفييرا الإمارات). وقد انطلقت بالفعل الأعمال الإنشائية للمرحلة الأول من مشروع حدائق الجرف، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 18 شهراً. وفضلاً عن المجمعات السكنية الفريدة، ستشمل المرحلة الأولى أيضاً شاطئاً خاصاً ومرسى، بالإضافة إلى مركز مجتمعي تقع جميعها وسط مساحات مفتوحة وافرة الخضرة. وستشهد حدائق الجرف، المرحلة الأولى من مشروع الجرف والمقرر الانتهاء منها في عام 2022، تشييد 146 فيلا سكنية وفيلتي عرض على مساحة إجمالية تبلغ 57851 متراً مربعاً.



التزام بالوفاء



ماذا عن التقدم المحرز في مشروعكم على جزيرة الريم؟ هل يمكنكم توضيح النسب المئوية للإنجاز والمبيعات، وهل لديكم أي خطط ترويجية للمشروع؟

- لقد حققنا تقدماً لافتاً في مشاريعنا بمنطقة ميكرز ديستريكت في جزيرة الريم، ويسعدنا كذلك أن نكشف عن مزيد من التطورات حول المشروع في المستقبل القريب.