أعداد المشاهدين في صالات السينما في تزايد مستمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان



قال كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركتي «ماجد الفطيم للسينما» و«ماجد الفطيم للتسلية والترفيه» أن أعداد الزوار والمشاهدين في صالات السينما في الإمارات في تزايد مستمر منذ قرار إعادة افتتاحها.

وأضاف ميتشل في تصريحات ل ”الخليج 365” أنه وبناءً على التوجيهات الحكومية، تعمل «ماجد الفطيم للسينما» في إطار الحد الأقصى المسموح به للإشغال، وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة الحجوزات مشجعة، وتزداد يوماً بعد يوم منذ استئناف الأعمال في المرافق التابعة لهم.

وتوقع ميتشل العودة إلى دور السينما خلال أربعة أسابيع فقط من إعادة الافتتاح، وهذا يظهر أنه سيكون هناك إقبال واسع عبّر عنه الزوار للعودة ومشاهدة أفلام السينما على الشاشة الكبيرة.

وحسب بيانات نتائج الترويج الإجمالية (NPS)، الخاصة بقياس ولاء العملاء ومستوى رضاهم، فإن 93% من الزوار الذين استأنفوا زياراتهم إلى دور السينما بعد إعادة الافتتاح يشعرون بالرضا والارتياح الشديدين جراء التدابير الوقائية المعتمدة.

وأضاف «ما زلنا واثقين بمستقبل ومرونة قطاع السينما، وامتداداً لهذه الثقة، سنفتتح سينما جديدة في (صحارى مول) في الرياض هذا الأسبوع، ويأتي هذا القرار بعد تخفيف القيود على حركة التنقل».

وكنا خلال فترة الإغلاق قد أجرينا دراسة استقصائية واسعة النطاق، من قبل مجموعة مخصصة لأبحاث السوق عبر الإنترنت في «ماجد الفطيم»، وأظهرت الدراسة أن 98% من المشاركين في الاستبيان يعتزمون العودة إلى ارتياد دور السينما والاستمتاع بعروض الشاشة الكبيرة في غضون أشهرٍ من إعادة الافتتاح، وأظهرت هذه الدراسة الاستقصائية أن صناعة السينما ستعاود نشاطها، وستستمر ثقافة ارتياد السينما لمشاهدة الأفلام. على الصعيد العالمي، أُعيد افتتاح دور السينما في كافة أرجاء أوروبا وآسيا، وكذلك في عددٍ من الولايات الأمريكية، ويزداد عدد الحضور أسبوعاً بعد آخر. وتؤدي هذه الأرقام لارتياح وأمل كبيرين بخصوص مستقبل السينما، ونحن واثقون بأن مبيعات التذاكر في الأسواق الأخرى ستتبع نهجاً مماثلاً.

وأشار ميتشل إلى أن «فوكس سينما» أتبعت تدابير وقائية واسعة النطاق، ووضعت قيد التنفيذ خططاً للتعقيم الشامل والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. كما استخدمت نتائج الاستبيان لإعادة تصميم تجربة الزوار بصورة استباقية، والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال اعتماد خطة شاملة في كافة المرافق وإجراء تدريبات مكثفة لضمان أن جميع مرافق الترفيه والتسلية والتجارب السينمائية تم تجهيزها بالكامل لإعادة الافتتاح.

كما عملنا بتوسيع نطاق التوجيهات والإجراءات الموصى بها لضمان تحقيق تجربة استثنائية لزوارنا مع الشعور براحة البال والطمأنينة، وشملت هذه الإجراءات تعقيم الصالات باستخدام آلات للرش والتبخير وتعقيم الأسطح بعد كل تواصل مع الزوار، وإلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات، وقياس حرارة كل أعضاء فريق العمل عند وصولهم إلى العمل.

وتمّ اتخاذ إجراءات جديدة من بينها التواجد الدائم لموظّفي خدمة العملاء، ووضع لافتات إرشادية لتوجيه الزوار لاتباع أفضل الممارسات الخاصة بالتباعد الاجتماعي عن الزوار الآخرين. كما تم تقليص الحد الأقصى للإشغال، بما في ذلك الأماكن العامة مثل دورات المياه والمصاعد. وفي صالات السينما سيتم الإبقاء على المقعدين أمام وجانب المقعد الذي اختاره الضيف خاليين للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ونحث الزوار ونشجعهم على الاستمتاع بأفلام السينما من دون الحاجة إلى الوقوف في صفوف الانتظار لحجز تذاكرهم، وذلك عبر الحجز المسبق للتذاكر عبر الإنترنت. وفي إطار الحد من الاتصال الجسدي والتعرض المباشر إلى أقصى حد ممكن، تتوفر خيارات التحصيل من دون تلامس.

واتخذنا تدابير واسعة النطاق لضمان الحفاظ على أعلى مستويات سلامة الغذاء. كما يتبع فريق العمل سياسات السلامة الصارمة، والتي تتضمن تعقيم وحدات التشغيل كل ساعة وغسل اليدين على الأقل كل 20 دقيقة، وقبل تجهيز وتقديم الطعام.