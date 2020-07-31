«غرفة دبي» تصدر 307 آلاف شهادة منشأ خلال النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أظهرت إحصاءات صادرة عن «غرفة تجارة وصناعة دبي» نشرها «مركز دبي للإحصاء» على موقعه الإلكتروني، أن عدد شهادات المنشأ التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2020 بلغ 307 آلاف شهادة، بمعدل 2516 شهادة كل يوم عمل خلال الفترة المذكورة.

وسجلت شهادات المنشأ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 125 ألف شهادة مقارنة ب 182 ألفاً في الربع الأول بتراجع 31 %، بينما انخفضت بنسبة 21 % من 390 ألف شهادة في النصف الأول 2019.

وتتيح «غرفة دبي»، التي تعد الأولى عالمياً في إصدار شهادات المنشأ من حيث العدد، لأعضائها الاختيار بين طلب شهادة المنشأ الإلكترونية، وشهادة المنشأ الاعتيادية الصادرة للدول التي لا تقبل شهادة المنشأ الإلكترونية، حيث تسهم هذه الخدمة الاستثنائية في توفير الوقت والجهد والموارد للعميل والغرفة.

وتستغرق عملية تقديم طلب لشهادة المنشأ الإلكترونية منذ لحظة تقديم الطلب حتى طباعة الشهادة الإلكترونية وقتاً لا يتعدى 20 دقيقة، ويمكن أن تصل إلى 12 دقيقة، في حين أن تقديم طلب شهادة المنشأ العادية في مقر وفروع الغرفة قد يستغرق أكثر من ساعة.

وتقوم «غرفة دبي» بتدريب أعضاء الغرف التجارية الخليجية الأخرى، وذلك بحكم كون الغرفة هي المنسق العام لغرفة التجارة الدولية في مجال تسهيل التجارة، ومن هذا المنطلق تقوم بتقديم برامج تدريبية تخص شهادات المنشأ وبطاقات الإدخال المؤقت، ودورات تدريبية إدارية للغرف التي تحتاج إلى ذلك.

ومن أبرز غرف التجارة الخليجية التي قامت «غرفة دبي» بتدريب العاملين لديها، السعودية والبحرين وعمان، كما قامت بتقديم التدريب أيضاً للجمارك الخليجية على مستوى دفتر الإدخال المؤقت، إضافة إلى تدريب أعضاء في السعودية والبحرين في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أصبحت دبي المرجع لنظرائها الخليجيين.