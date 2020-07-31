حركة نشطـة للمسـافرين فـي مطـار دبي عشـية عـيد الأضـحـى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

نشطت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي، وخاصة على متن طيران الإمارات، أمس الخميس، مع إقبال المواطنين والمقيمين على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأظهرت بيانات الرحلات على موقع مطارات دبي، أن هنالك نحو 16 شركة طيران وطنية وأجنبية لديها نحو 66 رحلة مغادرة يوم الخميس إلى عدة وجهات مثل: لندن وباريس وطوكيو وامستردام والقاهرة وسيؤول ومانشستر ونيويورك وفيينا وميلان وزيورخ وبيروت والكويت والبحرين.

وكانت طيران الإمارات في وقت سابق، قد طلبت من المسافرين، على متن رحلاتها، الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة؛ لتجنب ازدحام حركة المرور.

وقال مصدر في قطاع السياحة: إن هنالك حركة نشطة نسبياً للمسافرين المغادرين، وخاصة إلى بعض الوجهات المسموح بالسفر إليها، إضافة إلى وجهات في المنطقة، مضيفة: إن بعض العائلات المقيمة تسافر لقضاء عطلة عيد الأضحى.

وأشار المصدر إلى أن استئناف «طيران الإمارات» رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة حالياً، أسهم في تسهيل سفر المواطنين والمقيمين خلال فترة العطلة.

كما أصدرت الشركة مجموعة من التعليمات؛ حيث ينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يتم قبول أي راكب متأخر؛ لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر؛ لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

وطلبت «مطارات دبي» من جميع الركاب المغادرين من مطار دبي الدولي الالتزام بالإرشادات ومن بينها السماح فقط لحاملي تذاكر السفر الصالحة بالدخول إلى مبنى المطار، ويجب ألا يذهب إلى المطار قبل أكثر من أربع ساعات من موعد الرحلة المجدولة، ويجب ارتداء القفازات الواقية والقناع لجميع المسافرين وينصح الركاب الذين تظهر عليهم الأعراض بعدم القدوم إلى المطار وطلب المشورة الطبية.



تدابير سلامة المطار

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وأوضحت: إنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار؛ للمحافظة على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا. وتشمل هذه التدابير الزجاج الشبكي الوقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري عن بُعد والفحص اليدوي لدرجة الحرارة، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التطهير وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.



تحقق من المبنى قبل السفر



وقالت «مطارات دبي»: إن جميع رحلات طيران الإمارات تعمل من مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي. وستعمل جميع شركات الطيران الأخرى إما من المبنى رقم 2 وإما من المبنى رقم 3. وبناءً على ذلك، يجب على جميع الركاب الرجوع إلى تذكرتهم أو شركة الطيران؛ لتأكيد محطتهم في جميع الأوقات قبل القدوم إلى المطار.