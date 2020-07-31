«أغذية» تفعّل خدمة البيع الإلكتروني والتوصيل

تحولت مجموعة «أغذية» الرائدة في إنتاج المواد الغذائية والمشروبات، إلى منصات البيع عبر الإنترنت وعمليات توصيل منتجاتها للزبائن.

وقال ألان سميث، الرئيس التنفيذي للشركة، لقد فعّلت «أغذية» موقعها الإلكتروني للتسوق عبر الإنترنت، والمبيعات من خلال ذلك في تزايد. وأضاف سميث، على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 50% في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنه لدينا نظرة إيجابية إلى حد ما لبقية العام. وتابع الرئيس التنفيذي للمجموعة، يجب أن تزداد المبيعات إلى الفنادق والمطاعم والمكاتب في أبوظبي وبقية الإمارات