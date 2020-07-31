الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات يتراجع 42%

تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات في النصف الأول بنحو 42% إلى 13.4 طن مقابل 22.9 طن في النصف الأول من العام الماضي، وبحسب أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، وصل التراجع في الطلب الاستهلاكي على الذهب في الربع الثاني من العام الجاري إلى 80% ليبلغ 2.1 طن مقابل 10.6 طن في الربع الثاني من 2019.

وانخفض الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية في الدولة بنحو 46% في النصف الأول من العام الجاري إلى 10.8 طن مقابل 20 طناً في النصف الأول من عام 2019، وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي عن توجهات الطلب على الذهب، أن الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية في الإمارات تراجع بنحو 86% في الربع الثاني من العام الجاري كنتيجة للجائحة ليصل إلى 1.3 طن مقابل 9.5 طن في الربع الثاني من العام الماضي.

وتراجع الطلب على العملات والسبائك الذهبية في الإمارات بنحو 40% في الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.8 طن مقابل 1.3 طن في الربع الثاني 2019، ووصلت نسبة التراجع في الطلب على العملات والسبائك الذهبية في الدولة نحو 10.4% في النصف الأول من العام الجاري إلى 2.6 طن مقابل 2.9 طن في النصف الأول من العام الماضي.

وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي حول توجهات ومستويات الطلب على الذهب عالمياً في الربع الثاني والنصف الأول من 2020، أن مستويات الطلب الاستهلاكي على الذهب تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنحو 6%، ولفت المجلس إلى أن الارتفاع القياسي في الطلب على الاستثمارات المدعومة بالذهب عوض الانخفاض الحاد في شرائح الطلب الأخرى على الذهب في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة الجائحة.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب الاستثماري على الذهب، أسهم في رفع أسعار المعدن الثمين بقوة وبمعدل 17% تقريباً في النصف الأول من العام الجاري.