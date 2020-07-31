شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسون» تنوي خفض الإنفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقول مصادر مطلعة: إن «إكسون موبيل» تستعد لإجراء تخفيضات عميقة على الإنفاق والوظائف؛ إذ تبذل الشركة قصارى جهدها؛ لصيانة توزيع الأرباح على المساهمين، تبلغ ثمانية في المئة.

ومن المتوقع أن تعلن «إكسون»، اليوم الجمعة، عن خسارة تبلغ 2.63 مليار دولار في الربع الثاني من السنة، وفقاً لبيانات «رفينيتيف أيكون»؛ بفعل انخفاض حاد في الأسعار، وتراجع الإنتاج. (رويترز)

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