شكرا لقرائتكم خبر عن «نتورك إنترناشيونال» تستحوذ على «دي بيه أوه» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي»، عن توقيعها اتفاقية استحواذ على مجموعة «دي بيه أوه»؛ (DPO) منصة التجارة الإلكترونية في إفريقيا، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 288 مليون دولار.

وسيتم تمويل أغلب هذا المبلغ من خلال عائدات الاكتتاب في نسبة توازي 10% من رأسمال الأسهم المصدّرة الحالية للشركة، إضافة إلى إصدار حصص سهمية بقيمة 50 مليون دولار لمصلحة «أبيس»، وأخرى بقيمة 13 مليون دولار لمصلحة الشركاء المؤسسين لمجموعة «دي بيه أوه»، على أن يتم تمويل القلة المتبقية عبر تسهيلات الدين القائمة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع من عام 2020، وفقاً لشروط الإغلاق المعروفة.

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