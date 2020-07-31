شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة لأسهم فيسبوك وأبل وأمازون وألفابيت بدعم النتائج الإيجابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت أسهم التكنولوجيا في تحقيق أرباح فصلية جيدة رفعت من أسهمها بعد إغلاق التداول في وول ستريت رغم جائحة كورونا التي أثرت على معظم نتائج الشركات.
فقد قفز أسهم فيسبوك بنحو 5٪ في تداولات ما بعد الإغلاق بعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني ونمو الإيرادات 11٪ .
وقفز أيضاً سهم أبل يقفز بأكثر من 5٪ في تداولات ما بعد الإغلاق بعد الإعلان عن النتائج الفصلية وارتفاع الإيرادات 11٪ .
وقفز سهم أمازون أيضاً 5٪ في تداولات ما بعد الإغلاق بعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني.
وارتفع سهم ألفابيت بنحو 1٪ في تداولات بعد الإعلان عن نتائج الربع الثاني ربحية
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