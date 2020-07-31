شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تنخفض على وقع الانكماش الاقتصادي الأمريكي.. وناسداك يفلت بدعم أسهم التكنولوجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى الانكماش الاقتصادي الأمريكي الأسواء في التاريخ بظلاله على أداء مؤشرات وول ستريت التي أفتتحت وأغلقت حمراء، عدا مؤشر ناسداك الذي كان الناجي الوحيد بارتفاعه 0.43% مضيفا 44 نقطة. بدعم متفائل من تحقيق أسهم التكنولوجيا نتائج إيجابية.
وانخفض مؤشر داو جونز 0.85% فاقداً 225 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 0.38% فاقداً 12 نقطة.
فقد انكمش الاقتصاد الأمريكي بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير في الربع الثاني من العام الحالي؛ إذ حطمت جائحة «كوفيد ـ 19» إنفاق المستهلكين والشركات، في حين يواجه التعافي الناشئ تهديداً من ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9% في ربع السنة الماضي، وهو أكبر انخفاض في الناتج منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947. ويتجاوز ذلك الانخفاض، ثلاثة أمثال التراجع الأكبر على الإطلاق، السابق، البالغ عشرة في المئة، وكان في الربع الثاني من 1958. وانكمش الاقتصاد 5% في الربع الأول.
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