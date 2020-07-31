جائحة «كوفيد ـ 19» تحطم الاقتصاد الأمريكي.. والانكماش 32%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش الاقتصاد الأمريكي بأكبر وتيرة منذ الكساد الكبير في الربع الثاني من العام الحالي؛ إذ حطمت جائحة «كوفيد ـ 19» إنفاق المستهلكين والشركات، في حين يواجه التعافي الناشئ تهديداً من ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9% في ربع السنة الماضي، وهو أكبر انخفاض في الناتج منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947. ويتجاوز ذلك الانخفاض، ثلاثة أمثال التراجع الأكبر على الإطلاق، السابق، البالغ عشرة في المئة، وكان في الربع الثاني من 1958. وانكمش الاقتصاد 5% في الربع الأول.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 34.1% في الربع الممتد من أبريل/ نيسان، إلى يونيو/حزيران.

ووقع القدر الأكبر من التراجع التاريخي للناتج الإجمالي في أبريل/ نيسان، حين توقفت الأنشطة تقريباً بسبب إغلاق مفاجئ للمطاعم والحانات والمصانع ضمن أنشطة أخرى توقفت عن العمل في منتصف مارس/آذار، لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الأنشطة تحسنت بداية من مايو/أيار، فإن قوة الدفع تباطأت في ظل ارتفاع جديد في الإصابات الجديدة بالمرض، وعلى الأخص في المناطق الجنوبية والغربية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تغلق السلطات في المناطق الأكثر تضرراً، الشركات مجدداً، أو توقف إعادة فتح الاقتصاد. وقلص ذلك الآمال في انتعاش قوي للنمو في الربع الثالث.

وفي تقرير منفصل، أمس الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية، إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 1.434 مليون على مدى الأسبوع المنتهي في 25 يوليو/تموز. (رويترز)