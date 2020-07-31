العراق يرفع صادرات النفط في يوليو ويضخ فوق هدف «أوبك بلس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات شحن ومصادر في القطاع، أن صادرات العراق من النفط الخام زادت منذ بداية يوليو/ تموز، ما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في «أوبك» ما زال يخفض إنتاجه دون المستوى المستهدف بموجب اتفاق تقوده المنظمة.

وبلغت الصادرات من البصرة وبقية الموانئ في جنوب العراق حتى 29 يوليو/ تموز 2.75 مليون برميل يومياً، بناء على بيانات من رفينيتيف أيكون، ومصدر في القطاع. ويزيد ذلك المستوى بمقدار 50 ألف برميل يومياً عن الأرقام الرسمية لصادرات جنوب العراق في يونيو/ حزيران.

وقال المصدر «ما من تغيير كبير، البصرة ما زالت عند 2.7-2.8 مليون برميل يومياً»، مشيراً إلى التغيير في الصادرات المسجل منذ أول 20 يوماً في يوليو/ تموز.

(رويترز)