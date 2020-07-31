اقتصاد ألمانيا ينكمش 10% في الربع الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أولية، الخميس، أن اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة 10.1% في الربع الثاني، في أكبر تراجع له على الإطلاق؛ إذ انهار إنفاق الأسر واستثمارات الشركة والصادرات خلال جائحة «كوفيد- 19».

وقال مكتب الإحصاءات: «هذا الانخفاض الأكثر حدة منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لألمانيا في 1970».

كما تظهر أرقام معدلة في ضوء العوامل الموسمية من مكتب الإحصاءات الاتحادي أنه على أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي 11.7% في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماش الناتج القومي 9% على أساس فصلي و11.3% على أساس سنوي استناداً إلى بنود معدلة في ضوء عوامل موسمية.

(رويترز)