الهواتف الذكية الصينية الأكثر تضرراً من كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير لموقع Digitimes عن أن مبيعات صانعي الهواتف الذكية الصينيين كانت الأكثر تضرراً من فيروس كورونا التاجي، مع توقعات بأن تزداد سوءاً، وفقاً للتقرير، من المتوقع أن يكون هناك انخفاض مضاعف على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2020 للشحنات المجمعة من موردي الهواتف الصينية، ويشير التقرير إلى السبب وراء ذلك، حيث من المتوقع أن تشهد شحنات الصادرات قيوداً، بسبب استمرار تفشى جائحة الفيروس التاجي في بعض الأسواق الخارجية.

ويقال إن هذا، إلى جانب الطلب المحلي في سوق الهواتف الذكية الصينية يؤدي إلى هذا الانخفاض المضاعف، ويقول التقرير إنه في الربع الثاني من عام 2020، كانت الشحنات لا تزال منخفضة بنسبة 15.2٪ سنوياً في سوق الهواتف الذكية في الصين، على الرغم من أن «الشحنات توسعت بقوة بنسبة 43.3٪ على التوالي لتصل إلى 157 مليون وحدة».

استحوذت شركات الهواتف الذكية على حصة 82.3٪ من شحنات الهواتف الذكية المحلية بالصين، حيث تم تقييد الشحنات في السوق المحلي، بسبب القيود المفروضة على الصادرات، وذكر التقرير أيضاً أنه على الرغم من أن مصنعي الهواتف المحمولة في الصين يخططون لإطلاق هواتف 5G في النصف الثاني من عام 2020 والتي قد يكون لها القدرة على زيادة المبيعات، ولكن نظراً لأن الاقتصاد المحلى الصيني ضعيف وسوق العمل فاتر، فإن احتمال الاقتصاد العالمي سيعيق شحناتهم.