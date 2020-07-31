البرازيل تحقق مع فيسبوك بسبب خدمة واتس آب للدفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت وثيقة مراقبة مكافحة الاحتكار في البرازيل من شركة فيسبوك، بشرح هيكل رسوم خدمة المدفوعات قصيرة الأجل التي تم إطلاقها في يونيو بالشراكة مع معالج البطاقات Cielo SA، وذلك وفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز»؛ حيث تم حظر الخدمة على منصة رسائل WhatsApp على فيسبوك من قبل البنك المركزي البرازيلي بعد ثمانية أيام من الإطلاق.

وبحسب موقع TOI الهندي، فقد فرض فيسبوك على التجار رسوماً بنسبة 4% لكل معاملة، أي أعلى من أسعار السوق، لكن التحويلات بين الأفراد كانت مجانية، وقالت هيئة الرقابة Cade، إنها تريد فهم الأساس المنطقي للرسوم ومعرفة ما إذا كانت الصفقة قد منعت معالجات البطاقات الأخرى من الانضمام إلى منصة الدفع لأن Cielo تهيمن على سوق البرازيل بحصة 40%.

وقال فيسبوك وCielo إن الاتفاق لا يمنع الآخرين من الانضمام، كما طلبت هيئة مكافحة الاحتكار من فيسبوك أن يشرح كيف توصلت إلى اتفاقيات مع Cielo ومصدري البطاقات Nubank و Banco do Brasil SA و Sicredi.

وكان فيسبوك قد أطلق في يونيو الماضي ميزة الدفع عبر واتس آب في البرازيل، حيث قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيسبوك وقتها في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «بدأنا إطلاق المدفوعات للأشخاص الذين يستخدمون واتس آب في البرازيل، ونحن نجعل إرسال الأموال وتلقيها سهلاً مثل مشاركة الصور، نحن أيضاً نمكّن الشركات الصغيرة من إجراء المبيعات مباشرة عبر واتس آب».

واستكمل زوكربيرج: «للقيام بذلك، نحن نعتمد على Facebook Pay، والذي يوفر طريقة آمنة ومتسقة لإجراء المدفوعات عبر تطبيقاتنا، وأود أن أشكر جميع شركائنا على جعل ذلك ممكناً، ونحن نعمل مع البنوك المحلية، بما في ذلك Banco do Brasil وNubank وSicredi وكذلك Cielo، معالج المدفوعات الرائد للتجار في البرازيل».