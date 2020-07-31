شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تتفوق على سامسونج في مبيعات الهواتف الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوقت شركة هواوي الصينية على مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية كالشركة الأكثر مبيعاً للهواتف الذكية في العالم في الفصل الثاني من العام، كما أفادت مجموعة كاناليس للأبحاث بهذا القطاع الخميس.
وقالت كاناليس، إن الشركة التي تواجه عقوبات أمريكية قامت بشحن 55,8 مليون هاتف متجاوزة سامسونج للمرة الأولى التي بلغت مبيعاتها 53,7 مليون وحدة.
وأضافت مجموعة الأبحاث أن العقوبات الأمريكية أثرت في مبيعات هواوي خارج الصين لكنها شهدت ارتفاعاً في السوق المحلي.
وقالت كاناليس إن أكثر من 70% من الهواتف الذكية التي تصنعها الشركة تباع حالياً في الصين.
لكن الشحنات إلى الخارج تراجعت بمعدل الثلث تقريباً في الفصل الثاني، وحذر المحلل لدى كاناليس موجيا من أن قوة المبيعات في الصين فقط «لن تكون كافية لإبقاء هواوي في المرتبة الأولى حين يبدأ الاقتصاد العالمي بالانتعاش».
وباتت هواوي موضوعاً رئيساً في الخلاف الجيوسياسي بين بكين وواشنطن التي تقول إن الشركة تشكل تهديداً كبيراً في أمن المعلوماتية.
كما طلبت الولايات المتحدة تسليم المديرة المالية لهواوي مينغ وانتشو بتهم احتيال ما أساء بشكل إضافي إلى العلاقات بين الصين وكندا، حيث تخضع للإقامة الجبرية.
(أ.ف.ب)
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