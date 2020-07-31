شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تمدد مهلة تقديم العروض في بيع حصتها في بهارات بتروليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية الهندية، الأربعاء، إنها مددت مهلة لتقديم العروض في بيع حصتها في شركة بهارات بتروليوم لتكرير النفط إلى الثلاثين من سبتمبر/أيلول.
وأضافت الوزارة في بيان، يعلن عن ثاني تمديد من نوعه منذ مايو/أيار، إنها مددت المهلة «في ضوء المزيد من الطلبات من مقدمي العروض المحتملين والوضع السائد الناشئ عن «كوفيد- 19»».
ولدى الهند ثالث أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وتحرك الحكومة لبيع حصتها البالغة 52.98 في بهارات بتروليوم، ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في الهند، قد يساعدها على تضييق عجز كبير في ميزانيتها.
(رويترز)
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