شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم 10 آلاف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل. وأضاف المهندس أشرف فتحى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يتم تنفيذ نحو 10 آلاف و440 وحدة سكنية، لافتا إلى أن نسبة النفيذ بلغت 95%، مشيرا إلى أن كافة الهياكل الخرسانية والمبانى تم الانتهاء منها بالكامل، وجارى أعمال التشطيبات وأعمال تنسيق الموقع.

وأوضح أن عملية التسليم سيراعى فيها كافة الإجراءات الاحترازية، بحيث يتم تجنب عملية التزاحم داخل البنوك، كما سيتم تقسيم العمارات على جداول وإرسال خطابات للحاجزين للحضور لاستلام الوحدات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد تفقد فى وقت سابق، مشروع الـ2500 وحدة سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، والتى يتم تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر.

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كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة‪.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم فى تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكداً أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات‪.

‪ وتم بناء المقر الجديد على عدة طوابق ليشمل مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكافة أنواع المركبات، تُساهم في تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يضم المقر عدة صالات مخصصة لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، بالإضافة إلى ساحة انتظار السيارات للتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المقر الجديد.