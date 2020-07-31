شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوي في أرباح وإيرادات "فيسبوك" خلال الربع السنوي الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيسبوك" تحقيق أرباح وإيرادات قوية خلال الربع السنوي الثاني على الرغم من أزمة فيروس "كورونا" ورغم أيضاً سحب شركات عالمية إعلاناتها من شبكة التواصل الاجتماعي بسبب محتوى العنف والكراهية.



وارتفعت أرباح شركة "فيسبوك الأمريكية إلى 5.18 مليار دولار أو ما يعادل 1.80 دولار لكل سهم في الربع الثاني مقارنة بـ2.62 مليار دولار أو ما يعادل 91 سنتاً لكل سهم في نفس الفترة من العام الماضي، في حين توقع محللون تسجيل أرباح عند 1.39 دولار لكل سهم.



وارتفعت أيضا إيرادات "فيسبوك" بنسبة 11% إلى 18.97 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران من 16.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إيرادات بحوالي 17.34 مليار دولار.



وزاد عدد مستخدمي "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" على أساس شهري في الربع الثاني بنسبة 8.8% إلى 2.7 مليار مستخدم شهرياً مقارنة بـ.241 مليار مستخدم في الربع الثاني من عام 2019 وكانت التوقعات تشير إلى 2.63 مليار مستخدم.