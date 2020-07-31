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شكرا لقرائتكم خبر عن مالكة "جوجل" تسجل أول انخفاض في إيراداتها والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أرباح وإيرادات "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" خلال الربع السنوي الثاني في ظل ازمة فيروس "كورونا" وتأثيرها السلبي على صناعة الإعلانات.
وبلغت أرباح "ألفابت" 6.96 مليار دولار أو ما يعادل 10.13 دولار لكل سهم في الربع الثاني من 9.95 مليار دولار أو 14.21 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019 في حين توقع محللون أرباحا عند 7.95 مليار دولار.
ولأول مرة منذ تأسيس الشركة، انخفضت إيرادات "ألفابت" إلى 38.30 مليار دولار بينما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 37.37 مليار دولار.
وبلغت إيراداتت "يوتيوب" 3.8 مليار دولار في الربع الثاني كما ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 43% إلى ثلاثة مليارات دولار خلال نفس الفترة، فيما ارتفعت إيرادات جوالات "بيكسل" 4.08 مليار دولار بينما تراجعت إيرادات "وايمو" إلى 148 مليون دولار.
تأتي هذه البيانات عقب إدلاء المدير التنفيذي للشركة "سوندار بتشاي" بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي في اتهامات تتعلق بممارسات الاحتكار تورطت فيها شركات تكنولوجية كبرى في الولايات المتحدة.
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