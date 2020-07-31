شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أرباح وإيرادات "آبل" مع الكشف عن خطة لتقسيم سهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "آبل" عقب إغلاق جلسة الخميس عن تحقيق زيادة في الأرباح والإيرادات الفصلية عن الربع السنوي المنتهي في السابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، كما أكدت على نيتها تقسيم سهمها للمرة الخامسة منذ انطلاقتها.



وارتفعت أرباح "آبل" بنسبة 12% إلى 11.25 مليار دولار أو ما يعادل 2.58 دولار لكل سهم في الربع المالي الثالث المنتهي بنهاية يونيو/حزيران مقارنة بأرباح عند 10.04 مليار دولارأو 2.18 دولار لكل سهم في نفس الفترة من العام الماضي.

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وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية بنسبة 11% إلى 59.7 مليار دولار مقارنة بـ53.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 وبأعلى من توقعات المحللين عند 52.24 مليار دولار.



وحققت "آبل" إيرادات من مبيعات "آيفون" في الربع الثاني بحوالي 26.4 مليار دولار دون توقعات عند 6.99 مليار دولار لكن أعلى من مبيعات نفس الفترة من عام 2019 عند 22.2 مليار دولار.



كما ارتفعت إيرادات الشركة من مبيعات "آيباد" إلى 6.58 مليار دولار اعلى من توقعات بحوالي 4.85 مليار دولار، وقفزت الإيرادات من بيع حواسب "ماك" إلى 7.08 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات من الأجهزة المنزلية والقابلة للارتداء إلى 6.45 مليار دولار من 5.5 مليار دولار قبل عام.