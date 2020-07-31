شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاع مواد البناء بالبورصة المصرية بنسبة 11% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 11%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.5%، تلاه قطاع الطاقة وخدمات مساندة بنسبة 4%، ثم قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والموارد الأساسية بنسبة 3.7%، 3.6%، 3.6%، على التوالى، كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.9%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.5%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%.
وصعد قطاعا البنوك وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات التعليمية أخيراً بنسبة 0.3%.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أخر أسبوع قبل إجازة عيد الأضحى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.84% مغلقًا عند مستوى 2352.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.04% مغلقًا عند مستوى 12431.72 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة.
كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 9 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 585.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 298 مليار جنيه إلى 303.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 179.7 مليار جنيه إلى 181.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 477.6 مليار جنيه إلى 485.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.
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