شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل خسائرها لكن "ناسداك" يغلق مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الخميس حيث تلقت وول ستريت دعما من القطاع التكنولوجي بعد استيعاب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال.



كانت وزارة التجارة الأمريكية قد كشفت عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي سجلت انكماشا بنسبة 32.9% في الربع السنوي الثاني، وهو يعد اكبر انكماش في ربع ثان على الإطلاق.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو 12 ألف طلب إلى 1.434 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نحو 1.5 مليون طلب.



وتدفقت نتائج أعمال مجموعة من الشركات التكنولوجية الكبرى عن الربع السنوي الثاني بعد إغلاق الجلسة الأمر الذي دفع المستثمرين نحو أسهم شركات هذا القطاع.



وفي سياق آخر، تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" حاجز 17 مليون حالة من بينها أحد عشر مليون حالة تعافت بالفعل.

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وفي سوق الخام، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 3.3% وأغلقت عند 39.92 دولار للبرميل، وهو اول إغلاق أدنى أربعين دولارا منذ التاسع من يوليو/تموز، وسجل الخام أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 38.7 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 1.9% مغلقا عند 42.94 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند اليوم عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 226 نقطة) إلى 26313 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26374 نقطة وأقل مستوى عند 25992 نقطة.



وانخفض "إس اند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3246 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10250 نقطة وأقل مستوى عند 10204 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 10588 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10609 نقاط وأقل مستوى عند 10412 نقطة.