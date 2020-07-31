شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع بعد 4 جلسات متوالية من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من أجواء الطقس الإيجابية لموسم الحصاد في الولايات المتحدة.



وأظهرت تنبؤات وكالات الأرصاد الجوية أن هناك تساقط غزير للأمطار سيحدث في مناطق ولايات الغرب والوسط بأمريكا خلال الأسبوع الجاري الأمر الذي يدعم بدوره التكهنات بشأن وفرة قياسية في الإنتاج والمحاصيل الزراعية خاصة الذرة.

Advertisements



كان المجلس العالمي للحبوب الزراعية قد توقع الأسبوع الماضي ارتفاع محصول الذرة في الولايات المتحدة إلى 380.8 مليون طن من 345.9 مليون طن في الموسم السابق.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى سع اليوم عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% إلى 3.15 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 3.19 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3.15 دولار.