شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على هبوط بحوالي 4% رغم تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة من المفترض ان تدفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذات آمنة.



وسجلت القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشا بنسبة 32.9% في الربع السنوي الثاني، في حين ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بنحو 12 ألف طلب إلى 1.434 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى سع اليوم عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.04 نقطة.



وفي ختام التعاملات، هبطت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.9 أو ما يعادل 96 سنتاً وأغلقت الجلسة عند 23.362 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 24.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23 دولارا.