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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للين الياباني عقب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات اقتصادية تجاوزت توقعات المحللين.
وكشفت البيانات الحكومية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 1.2% فقط خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تراجع بنسبة 6% عقب هبوط بنسبة 12.5% خلال مايو/أيار.
هذا، وقد أعلنت اليابان ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة مع مخاوف من أن تكون البلاد في مواجهة موجة ثانية من الفيروس التاجي.
جاء ذلك بالتزامن مع تحذيرات من الحكومة البريطانية من تعرض دول أوروبا لموجة ثانية وأيضاً ارتفاع عدد الإصابات اليومي بوتيرة قياسية في كل من أستراليا وبعض الولايات الأمريكية.
ويخشى العالم العودة إلى قيود الإغلاق والعزل مع تجاوز عددد الإصابات بفيروس كورونا حاجز 17 مليون حالة عالمياً.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.8، وسجل أعلى سعر اليوم عند 105.2 في حين سجل أقل سعر عند 104.8.
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