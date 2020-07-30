شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: النفط يهوى بفعل بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت أسعار النفط اليوم الخميس، عقب بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي وتغريدة من الرئيس دونالد ترامب بدا يحض فيها على إرجاء انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

باع المستثمرون الأصول عالية المخاطر بعد أن غرد ترامب عن تأجيل التصويت وموعد انتخابات الرئاسة الأمريكية منصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، لكن تعليقات ترامب رأى فيها البعض هجوما على نزاهة الانتخابات المقبلة، مما أثار قلق المستثمرين.

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وقلصت أسواق النفط خسائرها الحادة. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.35 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 39.92 دولار للبرميل بعد هبوط بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض عقد خام برنت، الذي يحل أجله غدا الجمعة، 81 سنتا أو 1.9 بالمئة ليغلق على 42.94 دولار للبرميل.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، "قد تخيم ضبابية سياسية خطيرة في الولايات المتحدة إذا أثيرت الشكوك حيال مواعيد الانتخابات."