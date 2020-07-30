شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات مركزية بالغرف التجارية لمتابعة السوق خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الغرف في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، التى أعلن عنها المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك رصدا مستمرا لكافة الأسواق للاطمئنان على انتظام الحركة التجارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ورصد آخر المستجدات التى قد تحدث بالسوق .

وأضاف رئيس الاتحاد العان أن كل غرفة تجارية لها غرفة عمليات فرعية تحت إشراف رؤساء الغرف التجارية شخصيا ومتابعة أمناء العموم لرصد حالة السوق ومدى توافر السلع والأسعار والمستجدات لرفع تقرير نهائيا للغرفة المركزية بالاتحاد .

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية توافر معروض كافة السلع خاصة اللحوم واستقرار أسعار الأضاحى هذا العام وانخفاض أسعار معظم الأصناف في قطاع الخضراوات والفاكهة، حسب تقرير الشعب المتخصصة في الأنشطة المختلفة استعدادا لاستقبال العيد.