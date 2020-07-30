إيطاليا: إنتيسا يقتنص أوبى بعد موافقة 90% من المساهمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم إنتيسا سانباولو معركته المضنية للاستحواذ على منافسه أوبي اليوم الخميس، بنيله موافقات على بيع 90.2 بالمئة من أسهم البنك المستهدف فيما سيتفرز أكبر بنك إيطالي بحصة تعادل خُمس سوق القروض.
تغلب إنتيسا على معارضة شرسة من إدارة أوبي الذي يعد من أقوى بنوك الصف الثاني في إيطاليا، ومن المرجح أن تمهد الخطوة لمزيد من الاندماجات في القطاع.
وقال ماسيمو ماسي، مدير نقابة موظفي البنوك وشركات التأمين ومحصلي الضرائب في إيطاليا، "إنها لعبة شطرنج وهذه الحركة الأولى المهمة سيكون لها تبعاتها للقطاع بأسره."
وقال إنتيسا إن الصفقة ستجهز المجموعة الجديدة، الأكبر في إيطاليا بأصول تبلغ نحو 950 مليار يورو، للاضطلاع بدور أكبر في أوروبا.
وساعدت زيادة سخية في بنود العرض إنتيسا على تخطى عتبة أغلبية الثلثين المهمة في وقت سابق هذا الأسبوع، والتي تضمن الموافقة على قرارات الجمعية العامة غير العادية.
ويعتزم إنتيسا دمج أوبي في المجموعة لتعظيم الوفورات التي يستهدف أن تبلغ 700 مليون يورو من 2024.
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