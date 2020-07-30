شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا بعد 9 جلسات متتالية من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس عقب تسع جلسات متتالية من المكاسب وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/كانون الثاني الماذي، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي سجلت انكماشا بنسبة 32.9% في الربع السنوي الثاني، وهو يعد اكبر انكماش في ربع ثان على الإطلاق.

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وأضيف للبيانات الضعيفة ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو 12 ألف طلب إلى 1.434 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نحو 1.5 مليون طلب.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى سع اليوم عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.04 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% وأغلقت عند 1942.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1965.1 دولار وأقل سعر عند 1930 دولارا.