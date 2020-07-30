أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 870 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب مساء اليوم، الخميس، بقيمة 3 جنيهات وذلك على خلفية هبوط سعر المعدن النفيس عالمياً بقيمة 10 دولارات، لتبلغ أوقية الذهب 1944 دولارا.
وهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 870 جنيها للجرام، مع استمرار تراجع ملحوظ فى مبيعات المعدن النفيس في مصر.
أسعار الذهب اليوم..
عيار 18 سجل 745 جنيها
عيار 21 سجل 870 جنيها
عيار 24 سجل 994 جنيها
الجنيه الذهب 6960 جنيها
أوقية الذهب 1944 دولارا.
ونزل سعر الذهب اليوم الخميس بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بدعم الاقتصاد الذي عصف به فيروس كورونا، مما دعم الإقبال على المخاطرة، فيما يقول محللون إن المعدن الأصفر يواجه مقاومة فى الأمد القصير لاختراق المستوى النفسي البالغ ألفي دولار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1957.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1950.60 دولار.
وقفز الذهب أمس الأربعاء بعد أن تعهد المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر في الوقت الذي يثبط فيه الارتفاع السريع للإصابات بفيروس كورونا الآمال في انتعاش اقتصادي.
ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الذي لا يدر عائدا، وحدّ من تقدم الذهب ارتفاع الأسهم الآسيوية التي اقتدت بصعود وول ستريت.
ويشير محللون إلى أن الذهب ارتفع ما يزيد عن 28 بالمائة منذ بداية العام ويلقى الدعم بشكل جيد من انخفاض الدولار، وتفاقم الجائحة واحتمال تقديم المزيد من التحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.1 بالمائة إلى 23.90 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمائة إلى 921.76 دولار وتراجع البلاديوم 1.6 بالمائة إلى 2122.44 دولار.
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