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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره عقب تسجيل انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس وعمق خسائره في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أظهرت انكماشا حادا في الولايات المتحدة خلال الربع السنوي الثاني.
ويواصل فيروس "كورونا" الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات في الولايات الممتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم الأمر الذي يزيد المخاوف بشان عودة قيود الإغلاق والعزل.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم عن أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي سجل انكماشا بنسبة 32.9% في الربع السنوي الثاني.
وأوضحت بيانات وزارة العمل ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو 12 ألف طلب إلى 1.434 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نحو 1.5 مليون طلب.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى سع اليوم عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.04 نقطة.
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